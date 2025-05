Tentare sperimentare nei cruciverba: la soluzione è Provare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tentare sperimentare' è 'Provare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROVARE

Curiosità e Significato di "Provare"

La parola Provare è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Provare.

Perché la soluzione è Provare? La parola PROVARE significa tentare di fare qualcosa o sperimentare un'azione per verificarne l'efficacia o il risultato. In questo contesto, si riferisce all'atto di mettersi alla prova in una certa situazione.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: SperimentareTentare il tutto per tuttoSi può tentare quando non c è il ponteAl suo sparo qualcuno può tentare la fuga

Come si scrive la soluzione: Provare

Hai trovato la definizione "Tentare sperimentare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

