CRESPA

Curiosità e Significato di "Crespa"

Perché la soluzione è Crespa? La parola CRESPA si riferisce a una ruga o piega della pelle, spesso utilizzata per descrivere le piccole ondulazioni che compaiono con l'età o a causa dell'esposizione al sole. Questa definizione è utile per completare il cruciverba, in quanto rappresenta un termine specifico legato all'aspetto della pelle.

Piegatura di camicieNon fa star più nella pelleSpiccano sulla pelle chiaraUna borraccia di pelle

Come si scrive la soluzione: Crespa

C Como

R Roma

E Empoli

S Savona

P Padova

A Ancona

