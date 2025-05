Per un pelo non chiudono loro la classifica nei cruciverba: la soluzione è Penultimi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Per un pelo non chiudono loro la classifica' è 'Penultimi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENULTIMI

Curiosità e Significato di "Penultimi"

Vuoi sapere di più su Penultimi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Penultimi.

Perché la soluzione è Penultimi? La soluzione PENULTIMI si riferisce a coloro che occupano il secondo posto nella classifica, quindi sono quasi ultimi, ovvero per un pelo non chiudono la classifica, che sarebbe appannaggio degli ultimi classificati. In questo modo, la definizione descrive perfettamente il loro posizionamento.

Come si scrive la soluzione: Penultimi

Hai trovato la definizione "Per un pelo non chiudono loro la classifica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

N Napoli

U Udine

L Livorno

T Torino

I Imola

M Milano

I Imola

