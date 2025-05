Guastato dai vizi nei cruciverba: la soluzione è Corrotto

CORROTTO

Curiosità e Significato di "Corrotto"

Vuoi sapere di più su Corrotto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Corrotto.

Perché la soluzione è Corrotto? La parola corrotto si riferisce a qualcosa o qualcuno che è stato danneggiato o compromesso dai vizi, come la moralità o l'integrità, rendendolo non più puro o onesto. Questa definizione è perfetta per risolvere il cruciverba, dato che il termine implica una degradazione causata da comportamenti scorretti.

Come si scrive la soluzione: Corrotto

La definizione "Guastato dai vizi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

R Roma

R Roma

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

