Era usato dai maya per rappresentare i numeri nei cruciverba: la soluzione è Sistema Vigesimale

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Era usato dai maya per rappresentare i numeri' è 'Sistema Vigesimale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SISTEMA VIGESIMALE

Curiosità e Significato di "Sistema Vigesimale"

Sistema Vigesimale

Perché la soluzione è Sistema Vigesimale? Il sistema vigesimale è un metodo di numerazione basato sul numero venti, utilizzato dai Maya, che rappresentava i numeri attraverso combinazioni di punti e barre, riflettendo la loro cultura e conoscenze matematiche avanzate.

Come si scrive la soluzione: Sistema Vigesimale

Se "Era usato dai maya per rappresentare i numeri" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

M Milano

A Ancona

V Venezia

I Imola

G Genova

E Empoli

S Savona

I Imola

M Milano

A Ancona

L Livorno

E Empoli

