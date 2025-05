Si effettuano in una particolare sala nei cruciverba: la soluzione è Registrazioni

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Si effettuano in una particolare sala' è 'Registrazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REGISTRAZIONI

Curiosità e Significato di "Registrazioni"

La parola Registrazioni è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Registrazioni.

Perché la soluzione è Registrazioni? La definizione Si effettuano in una particolare sala si riferisce alle registrazioni, che avvengono tipicamente in studi di registrazione, appositamente attrezzati per catturare audio e musica. Quindi, la soluzione corretta per il cruciverba è REGISTRAZIONI.

Come si scrive la soluzione: Registrazioni

La definizione "Si effettuano in una particolare sala" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

G Genova

I Imola

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

