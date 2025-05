Li avvolge la fede nei cruciverba: la soluzione è Anulari

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li avvolge la fede' è 'Anulari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANULARI

Curiosità e Significato di "Anulari"

La parola Anulari è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Anulari.

Perché la soluzione è Anulari? La definizione Li avvolge la fede si riferisce agli anelli nuziali, noti come anulari, che simboleggiano l'impegno e la fede in una relazione. Pertanto, la parola cercata è ANULARI, che indica i gioielli che si indossano al dito come segno di matrimonio.

Come si scrive la soluzione: Anulari

Stai cercando la risposta alla definizione "Li avvolge la fede"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

U Udine

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E R A C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARACEE" ARACEE

