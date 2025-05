Un assaggio di spaghetti nei cruciverba: la soluzione è Forchettata

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un assaggio di spaghetti' è 'Forchettata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORCHETTATA

Curiosità e Significato di "Forchettata"

La soluzione Forchettata di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Forchettata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Forchettata? La definizione Un assaggio di spaghetti si riferisce all'atto di prendere una porzione di spaghetti con la forchetta, quindi FORCHETTATA rappresenta un modo per indicare un assaggio di pasta, in quanto si utilizza la forchetta per consumarli.

Come si scrive la soluzione: Forchettata

Hai davanti la definizione "Un assaggio di spaghetti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

O Otranto

R Roma

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

