MOTORINO

Curiosità e Significato di "Motorino"

La parola Motorino è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Motorino.

Perché la soluzione è Motorino? La definizione Scooter ciclomotore si riferisce a un piccolo veicolo a due ruote, spesso di cilindrata ridotta, utilizzato per spostamenti urbani. La parola MOTORINO è comunemente usata in italiano per indicare questo tipo di scooter o ciclomotore.

Come si scrive la soluzione: Motorino

Se "Scooter ciclomotore" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

O Otranto

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

