Pesce d acqua dolce che vive in fondali melmosi: la soluzione è Tinca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pesce d acqua dolce che vive in fondali melmosi' è 'Tinca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TINCA

Curiosità e Significato di "Tinca"

Perché la soluzione è Tinca? La tinca è un pesce d'acqua dolce che si trova comunemente in stagni e fiumi a fondo melmoso, dove ricerca cibo tra le piante acquatiche. È nota per il suo corpo appiattito e il colore verde oliva.

Come si scrive la soluzione: Tinca

T Torino

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

