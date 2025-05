Ottimo vino rosso passito veronese nei cruciverba: la soluzione è Recioto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ottimo vino rosso passito veronese' è 'Recioto'.

RECIOTO

Curiosità e Significato di "Recioto"

Recioto.

Perché la soluzione è Recioto? Il Recioto è un vino rosso passito tipico della regione veneta, in particolare della provincia di Verona. È conosciuto per il suo sapore ricco e dolce, ottenuto da uve appassite, rendendolo un'ottima scelta per accompagnare dessert o formaggi.

Come si scrive la soluzione: Recioto

La definizione "Ottimo vino rosso passito veronese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

E Empoli

C Como

I Imola

O Otranto

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I L R O B I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BIRILLO" BIRILLO

