ANGLICANA

Curiosità e Significato di "Anglicana"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Anglicana, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Anglicana? La definizione La Chiesa d'Inghilterra si riferisce alla Chiesa Anglicana, che è la denominazione cristiana ufficiale in Inghilterra, riconosciuta per le sue radici storiche e per il suo ruolo nel rendere il cristianesimo accessibile a tutti gli inglesi. La soluzione ANGLICANA rappresenta quindi questa specifica istituzione religiosa.

Come si scrive la soluzione: Anglicana

Non riesci a risolvere la definizione "La Chiesa d Inghilterra"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

N Napoli

G Genova

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T A O T T A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASTRATTO" ASTRATTO

