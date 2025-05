Così è il fan nei cruciverba: la soluzione è Entusiasta

ENTUSIASTA

Curiosità e Significato di "Entusiasta"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Entusiasta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Entusiasta? La definizione Così è il fan si riferisce a una persona che prova grande passione e affetto per un determinato soggetto, come un artista o una squadra sportiva, e che quindi può essere descritta come entusiasta della sua passione. La parola entusiasta cattura perfettamente l'intensità dei sentimenti di un fan.

Come si scrive la soluzione: Entusiasta

La definizione "Così è il fan" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

N Napoli

T Torino

U Udine

S Savona

I Imola

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

