La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una bella città della Spagna' è 'Toledo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOLEDO

Curiosità e Significato di "Toledo"

La soluzione Toledo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Toledo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Toledo? Toledo è una storica città spagnola, famosa per il suo patrimonio culturale e architettonico e per essere stata un importante centro di convivenza tra le diverse culture, come cristiani, musulmani ed ebrei. Situata nella regione della Castiglia-La Mancia, è riconosciuta per i suoi monumenti medievali e la sua bellezza paesaggistica.

Come si scrive la soluzione: Toledo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una bella città della Spagna", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

