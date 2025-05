Un vecchio degno di venerazione in India nei cruciverba: la soluzione è Santone

SANTONE

Curiosità e Significato di "Santone"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Santone più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Santone.

Santone è un termine usato per descrivere un anziano rispettato in India, spesso associato a figure spirituali o saggi. Questi individui, ricchi di conoscenza e saggezza, sono venerati e seguiti da discepoli, poiché la loro vita esemplare e la loro esperienza suscitano ammirazione e devozione nella comunità.

Come si scrive la soluzione: Santone

Hai trovato la definizione "Un vecchio degno di venerazione in India" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

