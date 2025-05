Si usava per il bucato nei cruciverba: la soluzione è Ranno

RANNO

Curiosità e Significato di "Ranno"

La parola Ranno è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ranno.

Ranno è un termine dialettale, spesso usato in alcune zone d'Italia, per riferirsi a un tipo di sapone o detergente impiegato per il bucato. Questo prodotto era essenziale nella gestione della biancheria, prima dell'avvento dei moderni detersivi, e veniva utilizzato per pulire e sbiancare i tessuti, specialmente in ambito domestico.

