ASPRA

Curiosità e Significato di "Aspra"

Vuoi sapere di più su Aspra? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Aspra.

Perché la soluzione è Aspra? La soluzione ASPRA si riferisce a qualcosa di sgradevole o forte al tatto o all'udito, come una voce stridente, che può essere percepita come tagliente o acuta. In questo caso, aspra descrive precisamente il carattere penetrante e fastidioso di tale suono.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scabrosa acerbaLo è la mela acerbaLo è la voce non chiaraLo e la voce di chi ha gridato troppoLo è un típo di voce maschile nell opera lirica

Come si scrive la soluzione: Aspra

Se "Lo è la voce stridente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

S Savona

P Padova

R Roma

A Ancona

