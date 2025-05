Diplomatico che introdusse il tabacco in Francia nei cruciverba: la soluzione è Nicot

Home / Soluzioni Cruciverba / Diplomatico che introdusse il tabacco in Francia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Diplomatico che introdusse il tabacco in Francia' è 'Nicot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NICOT

Curiosità e Significato di "Nicot"

La parola Nicot è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nicot.

Nicot è il nome del diplomatico francese Jean Nicot, che nel XVI secolo promosse l'uso del tabacco in Francia. Portò le prime piantagioni di tabacco dalla sua esperienza in Portogallo e ne esaltò le proprietà medicinali. Il suo cognome è ora associato al termine nicotina, il principale alcaloide presente nel tabacco.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Introdusse il tabacco in EuropaIl diplomatico del 500 che introdusse il tabacco in FranciaIl diplomatico del 500 che introdusse il tabacco in Francia dal PortogalloIntrodusse il tabacco in Francia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Nicot

Hai trovato la definizione "Diplomatico che introdusse il tabacco in Francia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T C R N O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARCONTI" ARCONTI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.