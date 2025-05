Cittadina delle Marche famosa per le fisarmoniche nei cruciverba: la soluzione è Osimo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Cittadina delle Marche famosa per le fisarmoniche' è 'Osimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSIMO

Curiosità e Significato di "Osimo"

La parola Osimo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Osimo.

Osimo è una cittadina situata nelle Marche, nota per la sua tradizione nella produzione di fisarmoniche. Grazie alla presenza di laboratori artigianali e aziende specializzate, Osimo ha guadagnato fama nel settore musicale, attirando appassionati e musicisti. La città, con il suo patrimonio storico e culturale, è anche un'affascinante meta turistica.

È in provincia di AnconaUna bella città in provincia di AnconaLa località dell Anconetano con il Duomo di San LeopardoCittadina ligure famosa per la focacciaCittadina del Lazio famosa per la sua abbaziaHa una famosa Piazza del Popolo nelle Marche

Come si scrive la soluzione: Osimo

La definizione "Cittadina delle Marche famosa per le fisarmoniche" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

S Savona

I Imola

M Milano

O Otranto

