TUGURIO

Curiosità e Significato di "Tugurio"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tugurio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tugurio.

Un tugurio è una struttura abitativa di modeste dimensioni e condizioni precarie, spesso inabitabile e trasandata. Il termine evoca immagini di spazi angusti e poco curati, simili a una topaia, dove la funzionalità prevale sulla qualità dell'abitare. È usato per descrivere luoghi che non offrono il comfort e l'igiene necessari per una vita dignitosa.

Come si scrive la soluzione: Tugurio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una vera topaia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

U Udine

G Genova

U Udine

R Roma

I Imola

O Otranto

