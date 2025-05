Un comune del Parmense nei cruciverba: la soluzione è Langhirano

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un comune del Parmense' è 'Langhirano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LANGHIRANO

Curiosità e Significato di "Langhirano"

La soluzione Langhirano di 10 lettere

Langhirano è un comune situato nella provincia di Parma, in Emilia-Romagna, Italia. È conosciuto per la produzione di cioccolato e per la tradizionale lavorazione del prosciutto di Parma. Immerso nella natura, offre splendidi paesaggi collinari e un ricco patrimonio culturale, con eventi e manifestazioni che celebrano la gastronomia locale.

