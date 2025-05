Un bimbo in fasce nei cruciverba: la soluzione è Bebè

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un bimbo in fasce' è 'Bebè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BEBÈ

Curiosità e Significato di "Bebè"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Bebè, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Bebè è un termine che si riferisce a un neonato o a un bambino molto piccolo, tipicamente al di sotto di un anno di età. Questa fase della vita è caratterizzata da rapidi sviluppi fisici e cognitivi. I bebè comunicano principalmente attraverso pianti e gesti e richiedono attenzione e cura costante da parte degli adulti.

Come si scrive la soluzione: Bebè

La definizione "Un bimbo in fasce" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

E Empoli

B Bologna

È -

