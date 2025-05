Jugend è la versione tedesca dell art nouveau nei cruciverba: la soluzione è Stil

STIL

Curiosità e Significato di "Stil"

La soluzione Stil di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Stil per scoprire curiosità e dettagli utili.

“Stil” è la parola tedesca per stile e si riferisce al movimento artistico noto come Jugendstil, che rappresenta la versione tedesca dell'Art Nouveau. Questo movimento, attivo tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, si caratterizza per l'uso di linee sinuose, motivi naturali e un forte legame tra arte e design, influenzando architettura, arredamento e grafica.

Come si scrive la soluzione: Stil

Stai cercando la risposta alla definizione "Jugend è la versione tedesca dell art nouveau"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

I Imola

L Livorno

