La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Insenatura al riparo dai venti' è 'Cala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALA

Curiosità e Significato di "Cala"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Cala, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Una cala è una piccola insenatura marittima o lacustre con caratteristiche di riparo dai venti. Spesso caratterizzata da acque calme e riparate, è un luogo ideale per l'ancoraggio di imbarcazioni e per attività ricreative. Le cale sono spesso sfruttate per la loro bellezza naturale e la tranquillità, risultando accoglienti sia per i turisti che per i locali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un modesto portoRifugio per imbarcazioniSi apre lungo la costaUn insenatura al riparo dai ventiBaie al riparo dai ventiSi attende al riparo

Stai cercando la risposta alla definizione "Insenatura al riparo dai venti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

