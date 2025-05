I secondi lo aspettano sempre all angolo nei cruciverba: la soluzione è Pugile

PUGILE

Curiosità e Significato di "Pugile"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pugile più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pugile.

La parola pugile si riferisce a un atleta che pratica la boxe, uno sport di combattimento. L'espressione I secondi lo aspettano sempre all'angolo indica che durante i match di boxe, i secondi (ossia gli allenatori o assistenti) attendono nel corner del ring per fornire supporto e istruzioni al pugile tra i round.

Come si scrive la soluzione: Pugile

Hai davanti la definizione "I secondi lo aspettano sempre all angolo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

U Udine

G Genova

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R I G R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIGORE" RIGORE

