ERINNI

Curiosità e Significato di "Erinni"

Le Furie, conosciute anche come Erinni, sono divinità della vendetta nella mitologia greca. Rappresentano la giustizia e il punimento per i crimini, specialmente quelli contro la famiglia. Spesso descritte come esseri spaventosi, sono invocate per affermare l'ordine morale e ricordare le conseguenze delle azioni sbagliate. Nel tempo, hanno simboleggiato anche il concetto di vendetta in senso più ampio.

Come si scrive la soluzione: Erinni

Hai trovato la definizione "I romani le chiamarono Furie" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

N Napoli

I Imola

