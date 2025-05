Edith: cantava La vie en rose nei cruciverba: la soluzione è Piaf

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Edith: cantava La vie en rose' è 'Piaf'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIAF

Curiosità e Significato di "Piaf"

La soluzione Piaf di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Piaf per scoprire curiosità e dettagli utili.

PIAF si riferisce a Édith Piaf, una celebre cantante francese famosa per la sua voce potente e le sue emozionanti interpretazioni. Nata nel 1915, è nota soprattutto per canzoni iconiche come La vie en rose e Non, je ne regrette rien, simboli della musica francese e della cultura del Novecento. La sua vita e carriera sono state tumultuose e affascinanti.

Come si scrive la soluzione: Piaf

Se ti sei imbattuto nella definizione "Edith: cantava La vie en rose", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

A Ancona

F Firenze

