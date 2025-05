Caterina la sesta moglie di Enrico VIII nei cruciverba: la soluzione è Parr

PARR

Curiosità e Significato di "Parr"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Parr, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La soluzione PARR si riferisce a Caterina Parr, l'ultima delle sei mogli di Enrico VIII d'Inghilterra. Caterina, sposata con il re nel 1543, era nota per il suo impegno nella promozione della Riforma protestante e per essere stata una madre affettuosa per i figli del re. Morì nel 1548, poco dopo la sua separazione da Enrico.

Come si scrive la soluzione: Parr

Se ti sei imbattuto nella definizione "Caterina la sesta moglie di Enrico VIII", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

R Roma

R Roma

