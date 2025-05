Vino bianco campano nei cruciverba: la soluzione è Falanghina

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Vino bianco campano' è 'Falanghina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FALANGHINA

Curiosità e Significato di "Falanghina"

La Falanghina è un vitigno autoctono della Campania, noto per la produzione di vini bianchi freschi e fruttati.

La Falanghina è un vitigno autoctono della Campania, noto per la produzione di vini bianchi freschi e fruttati. Caratterizzata da aromi di agrumi, fiori bianchi e spezie, la Falanghina si distingue per la sua acidità equilibrata e la mineralità, rendendola ideale per abbinamenti con piatti di pesce e cucina mediterranea.

Come si scrive la soluzione: Falanghina

Hai trovato la definizione "Vino bianco campano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

G Genova

H Hotel

I Imola

N Napoli

A Ancona

