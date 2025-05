Ripieno come un bignè nei cruciverba: la soluzione è Farcito

FARCITO

Curiosità e Significato di "Farcito"

Hai risolto il cruciverba con Farcito? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Farcito.

Farcito è un termine che indica un alimento che presenta un contenuto interno, generalmente di un ripieno gustoso, come crema, marmellata o altri ingredienti. Il bignè, un dolce vuoto all’esterno, viene farcito con diverse preparazioni, rendendolo ricco e saporito. Questo termine si applica anche ad altri piatti che presentano una simile caratteristica di riempimento.

Come si scrive la soluzione: Farcito

Hai trovato la definizione "Ripieno come un bignè" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

A Ancona

R Roma

C Como

I Imola

T Torino

O Otranto

