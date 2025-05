Lo era Robin Hood nei cruciverba: la soluzione è Arciere

ARCIERE

Curiosità e Significato di "Arciere"

Vuoi sapere di più su Arciere? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Arciere.

Arciere si riferisce a una persona che pratica il tiro con l'arco, abilità che Robin Hood, famoso personaggio leggendario inglese, possedeva in modo eccezionale. Robin Hood è noto per rubare ai ricchi e donare ai poveri, ma la sua fama è principalmente legata alla sua abilità nel colpire i bersagli con precisione, proprio come un esperto arciere.

Come si scrive la soluzione: Arciere

A Ancona

R Roma

C Como

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

