Li corregge la maestra nei cruciverba: la soluzione è Compiti

Home / Soluzioni Cruciverba / Li corregge la maestra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li corregge la maestra' è 'Compiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COMPITI

Curiosità e Significato di "Compiti"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Compiti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Compiti si riferisce alle attività assegnate dagli insegnanti agli studenti per essere svolte a casa. La maestra corregge i compiti per valutare il progresso degli alunni, fornire feedback e aiutare a migliorare le loro competenze. Gli studenti imparano a responsabilizzarsi e ad applicare le conoscenze apprese in classe attraverso questi esercizi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Solo chi li fa li assolveLi segue la maestraLi governano i pastoriLi trovi anche in farmacia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Compiti

Hai trovato la definizione "Li corregge la maestra" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

M Milano

P Padova

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C I H E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACHEI" ACHEI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.