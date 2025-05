Il mare di Cefalonia e di Itaca nei cruciverba: la soluzione è Ionio

IONIO

Curiosità e Significato di "Ionio"

Il Mare Ionio è una porzione del Mar Mediterraneo situata tra l'Italia e le coste greche, includendo le isole di Cefalonia e Itaca. È noto per le sue acque cristalline, bellissime spiagge e paesaggi mozzafiato. Questa zona è anche ricca di storia e cultura, legata all'antica Grecia e alla mitologia, rendendola una meta turistica popolare.

Come si scrive la soluzione: Ionio

