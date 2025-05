Due Stati degli USA nei cruciverba: la soluzione è Dakota

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Due Stati degli USA' è 'Dakota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

dakota

Curiosità e Significato di "Dakota"

Due Stati degli USA si riferisce alle due entità chiamate Dakota, ovvero Dakota del Nord e Dakota del Sud. Questi stati, situati nella regione delle Grandi Pianure, condividono un confine e una storia simile, ma hanno culture, economie e caratteristiche geografiche distinte. Entrambi furono fondati nel 1889 e sono noti per i loro paesaggi naturali e la vita rurale.

Come si scrive la soluzione: Dakota

