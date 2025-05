Avviati convogliati nei cruciverba: la soluzione è Incanalati

Home / Soluzioni Cruciverba / Avviati convogliati

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Avviati convogliati' è 'Incanalati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCANALATI

Curiosità e Significato di "Incanalati"

Hai risolto il cruciverba con Incanalati? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Incanalati.

Incanalati si riferisce a qualcosa che è stato diretto in un canale specifico o in un percorso stabilito. Questo termine può essere utilizzato in contesti sia fisici, come il flusso d'acqua, sia figurativi, come idee o risorse che vengono organizzate e guidate verso un obiettivo preciso. In entrambi i casi, implica un orientamento verso una destinazione definita.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Spinti in una direzioneAvviati alle rispettive destinazioniAvviati verso il loro inesorabile e fatale destinoAccesi avviati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Incanalati

Non riesci a risolvere la definizione "Avviati convogliati"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O L D A T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "L IDIOTA" L IDIOTA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.