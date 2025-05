Acquitrini focolai di rane e di zanzare nei cruciverba: la soluzione è Paludi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Acquitrini focolai di rane e di zanzare' è 'Paludi'.

PALUDI

Curiosità e Significato di "Paludi"

Le paludi sono ecosistemi umidi caratterizzati da acque poco profonde e vegetazione rigogliosa. Sono ambienti ideali per la crescita di rane e il proliferare di zanzare, fungendo da habitat e focolai per queste specie. Le paludi possono variare in salinità e vegetazione, e svolgono un ruolo cruciale nella biodiversità e nel mantenimento dell'equilibrio ecologico.

Come si scrive la soluzione: Paludi

P Padova

A Ancona

L Livorno

U Udine

D Domodossola

I Imola

