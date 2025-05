Vi si assiste a una Giostra della Quintana nei cruciverba: la soluzione è Foligno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi si assiste a una Giostra della Quintana' è 'Foligno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOLIGNO

Curiosità e Significato di "Foligno"

FOLIGNO è una città italiana famosa per la Giostra della Quintana, un'antica competizione rionale che si tiene ogni anno, in cui i cavalieri cercano di infilare una lancia in anelli sospesi. Questo evento storico, di origini medievali, rappresenta la tradizione e il folclore locale.

Come si scrive la soluzione: Foligno

La definizione "Vi si assiste a una Giostra della Quintana" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

O Otranto

L Livorno

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

