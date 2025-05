Un ruolo della pallavolo nei cruciverba: la soluzione è Libero

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un ruolo della pallavolo' è 'Libero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIBERO

Curiosità e Significato di "Libero"

Vuoi sapere di più su Libero? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Libero.

Il libero è un giocatore di pallavolo specializzato nella ricezione e nella difesa. Indossa una maglia di colore diverso rispetto agli altri giocatori e non può attaccare la palla sopra la rete. Il suo ruolo è fondamentale per garantire una buona ricezione del servizio avversario e per mantenere la continuità del gioco.

