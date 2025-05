I mezzi che entrano in azione prima delle nevicate nei cruciverba: la soluzione è Spargisale

SPARGISALE

Curiosità e Significato di "Spargisale"

Spargisale è un dispositivo utilizzato per distribuire sale su strade e pavimenti prima delle nevicate. Questo intervento preventivo aiuta a prevenire la formazione di ghiaccio, migliorando la sicurezza stradale e facilitando la circolazione in condizioni invernali. Favorisce un’adeguata pulizia delle strade, riducendo il rischio di incidenti causati da pavimentazioni scivolose.

Come si scrive la soluzione: Spargisale

S Savona

P Padova

A Ancona

R Roma

G Genova

I Imola

S Savona

A Ancona

L Livorno

E Empoli

