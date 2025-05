Gli addobbi come ghirlande palle e luci nei cruciverba: la soluzione è Natalizi

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli addobbi come ghirlande palle e luci

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli addobbi come ghirlande palle e luci' è 'Natalizi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NATALIZI

Curiosità e Significato di "Natalizi"

Hai risolto il cruciverba con Natalizi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Natalizi.

La parola natalizi si riferisce agli addobbi e decorazioni tipicamente utilizzati durante il periodo delle festività natalizie. Questi includono elementi come ghirlande, palline e luci, che adornano alberi di Natale, case e spazi pubblici, creando un'atmosfera festosa e luminosa, simbolo di gioia e celebrazione per il Natale.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Relativi al periodo dell AvventoPropri del 25 dicembreUno scintillio di luciUn festoso corteo di luci e di fumoLe luci dei lampi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Natalizi

Se "Gli addobbi come ghirlande palle e luci" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

Z Zara

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H I C C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CACHI" CACHI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.