PILA

Curiosità e Significato di "Pila"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pila più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pila.

La pila è un dispositivo elettrochimico che trasforma l'energia chimica in energia elettrica. È composta da due elettrodi immersi in un elettrolita e consente il flusso di corrente, alimentando apparecchi elettronici e circuiti. Le pile sono fondamentali in molti dispositivi, dai telecomandi alle automobili elettriche, fornendo energia in modo pratico e portatile.

Come si scrive la soluzione: Pila

La definizione "È carica d energia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

I Imola

L Livorno

A Ancona

