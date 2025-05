La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cognome del quinto presidente della Repubblica' è 'Saragat' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SARAGAT

Approfondisci la parola di 7 lettere Saragat: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

SARAGAT è il cognome di Giuseppe Saragat, il quinto presidente della Repubblica Italiana, in carica dal 1964 al 1971. Politico e fondatore del Partito Socialista Democratico Italiano, Saragat ha giocato un ruolo significativo nella storia della Repubblica, contribuendo a importanti sviluppi politici ed economici durante il suo mandato.

Hai trovato la definizione "Cognome del quinto presidente della Repubblica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

R Roma

A Ancona

G Genova

A Ancona

T Torino

