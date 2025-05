Sono anche diesel nei cruciverba: la soluzione è Motori

MOTORI

Curiosità e Significato di "Motori"

Vuoi sapere di più su Motori? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Motori.

I motori diesel sono motori a combustione interna che utilizzano gasolio come carburante. Sono noti per la maggiore efficienza e coppia rispetto ai motori a benzina, rendendoli ideali per veicoli di grandi dimensioni e uso intensivo. Il loro funzionamento si basa sulla compressione del carburante per l'autoaccensione.

Come si scrive la soluzione: Motori

