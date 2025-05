Twitter : Dorsey = Facebook : x nei cruciverba: la soluzione è Zuckerberg

Home / Soluzioni Cruciverba / Twitter : Dorsey = Facebook : x

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Twitter : Dorsey = Facebook : x' è 'Zuckerberg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZUCKERBERG

Curiosità e Significato di "Zuckerberg"

Approfondisci la parola di 10 lettere Zuckerberg: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Mark Zuckerberg è il fondatore e CEO di Facebook, la più grande piattaforma di social networking. La sua leadership ha trasformato Facebook in un colosso globale, influenzando comunicazione, socialità e business online.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I siti come Facebook e TwitterLa si può chiedere agli utenti di FacebookLa sigla di FacebookSu Twitter un tempo il loro limite era di 280C è quello symbol e quello su facebook ing

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Zuckerberg

Se "Twitter : Dorsey = Facebook : x" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Z Zara

U Udine

C Como

K Kappa

E Empoli

R Roma

B Bologna

E Empoli

R Roma

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E À T M A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAESTÀ" MAESTÀ

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.