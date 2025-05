Sono venti periodici nei cruciverba: la soluzione è Monsoni

MONSONI

Curiosità e Significato di "Monsoni"

I monsoni sono venti stagionali che portano piogge abbondanti, molto importanti per l'agricoltura in regioni come l'India e l'Asia Sud-Orientale. Sono caratterizzati da cicli periodici e influenzano significativamente il clima e l'economia, alternando periodi di secco e umido durante l'anno.

M Milano

O Otranto

N Napoli

S Savona

O Otranto

N Napoli

I Imola

