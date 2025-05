Scoppiano a Capodanno nei cruciverba: la soluzione è Petardi

Home / Soluzioni Cruciverba / Scoppiano a Capodanno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scoppiano a Capodanno' è 'Petardi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PETARDI

Curiosità e Significato di "Petardi"

Approfondisci la parola di 7 lettere Petardi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Scoppiano a Capodanno fa riferimento ai petardi, che vengono incendiati e producono esplosioni rumorose per festeggiare l'inizio del nuovo anno. I petardi sono piccoli dispositivi pirotecnici che creano suoni e luci, simbolo tradizionale delle celebrazioni di Capodanno in molte culture.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scoppiano a capodanno fuochi dScoppiano urtandoScoppiano nei penitenziariSi scambiano a CapodannoCapodanno vietnamita

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Petardi

Hai davanti la definizione "Scoppiano a Capodanno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T A C A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASATA" CASATA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.