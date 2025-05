Ruminante non UE nei cruciverba: la soluzione è Zebù

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ruminante non UE' è 'Zebù'.

ZEBÙ

Curiosità e Significato di "Zebù"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Zebù, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Lo zebù è un grande ruminante originario dell'Africa, caratterizzato da un'alta statura e corna prominenti. Non fa parte degli animali dell'Unione Europea, dove sono più comuni bovini allevati per carne e latte. Lo zebù è spesso simbolo di culture africane, noto per la sua resistenza in ambienti aridi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Titoli obbligazionari progettati a sostegno della UEGibboso ruminante tibetanoUn velocissimo ruminante con lunghe corna arcuateSono 27 quelli che formano la UEIl ruminante addomesticato dai Lapponi

Come si scrive la soluzione: Zebù

Stai cercando la risposta alla definizione "Ruminante non UE"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Z Zara

E Empoli

B Bologna

Ù -

