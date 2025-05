Qualcosa che esiste nei cruciverba: la soluzione è Entità

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Qualcosa che esiste' è 'Entità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENTITÀ

Curiosità e Significato di "Entità"

Hai risolto il cruciverba con Entità? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Entità.

Un'entità è qualunque cosa che esiste, sia concretamente (come una persona o un oggetto) sia astrattamente (come un'idea o un concetto). È qualcosa di definibile come reale o percepibile, distinguibile dagli altri, e può avere un'identità propria.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione: Entità

La definizione "Qualcosa che esiste" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

T Torino

À -

