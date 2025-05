Pitturati nei cruciverba: la soluzione è Tinti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pitturati' è 'Tinti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TINTI

Curiosità e Significato di "Tinti"

La parola Tinti è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tinti.

Pitturati è il participio del verbo pitturare e indica persone o cose che sono state dipinte o colorate. In questo contesto, la soluzione TINTI si riferisce a qualcosa che è stato colorato, appunto pitturato, mostrando il risultato dell'azione di dipingere o tingere.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande:

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Tinti

Stai cercando la risposta alla definizione "Pitturati"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

I Imola

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C O D M I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MEDICO" MEDICO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.