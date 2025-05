Un nativo di Bratislava nei cruciverba: la soluzione è Slovacco

Home / Soluzioni Cruciverba / Un nativo di Bratislava

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un nativo di Bratislava' è 'Slovacco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SLOVACCO

Curiosità e Significato di "Slovacco"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Slovacco, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Slovaccco non è corretto; probabilmente si intende slovacco. Lo slovacco è un abitante della Slovacchia, paese dell'Europa centrale con capitale Bratislava. La parola indica una persona originaria o residente in Slovacchia, caratterizzata da cultura, lingua e tradizione slovacche.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nativo di ChietiLo è un nativo di LocriUn nativo di SeulNativo della Calcidica come AristoteleUn nativo di Valparaiso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Slovacco

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un nativo di Bratislava", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

L Livorno

O Otranto

V Venezia

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G A P I I O P L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APPIGLIO" APPIGLIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.